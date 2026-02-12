Você já deve ter reparado no buraco redondo no centro de muitas cadeiras de plástico — e ele não está ali apenas por estética ou casualidade. Esse detalhe, presente em modelos usados em quintais, eventos e varandas, tem funções práticas importantes tanto no uso quanto na fabricação do móvel.

Uma das principais finalidades do furo é permitir o escoamento de água quando a cadeira fica exposta à chuva ou é lavada. Sem essa abertura, a água poderia acumular no assento, gerando desconforto e facilitando o surgimento de mofo ou odores. O buraco também ajuda a facilitar o empilhamento das cadeiras.

Quando várias unidades são guardadas juntas, o orifício permite a passagem de ar entre elas, evitando o efeito de sucção que dificulta separar e movimentar as peças — útil especialmente em bares, eventos e locais com grande circulação.

Além disso, essa abertura tem papel no processo de fabricação e na durabilidade do produto: ela contribui para distribuir melhor o plástico no molde, reduzindo tensões internas e o risco de rachaduras. Isso torna a cadeira mais resistente, sem aumentar o custo.

Detalhe simples que faz toda a diferença no dia a dia

Embora muita gente nunca tenha parado para pensar nisso, o pequeno furo no assento é resultado de um projeto pensado para unir praticidade e economia. Ele ajuda a manter a cadeira seca, facilita o armazenamento em grandes quantidades e ainda contribui para a durabilidade do material, algo essencial em ambientes externos.

Esse exemplo mostra como soluções aparentemente simples podem ter múltiplas funções. Um detalhe discreto no design acaba garantindo mais conforto, resistência e eficiência, explicando por que o modelo se tornou tão popular em casas, comércios e eventos por todo o Brasil.