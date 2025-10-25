Escondido em meio à natureza exuberante do Brasil, existe um verdadeiro paraíso que parece ter permanecido fora do radar da maioria dos turistas. Com paisagens deslumbrantes, águas cristalinas e atrações que encantam a todos, esse destino se destaca não apenas pela beleza, mas também pelo custo surpreendentemente acessível.

O destino em questão é Maragogi, em Alagoas, famosa por suas praias de águas transparentes e suas piscinas naturais que se formam na maré baixa. Conhecida como o “Caribe brasileiro”, a cidade encanta visitantes com praias de areia branca, coqueiros e recifes de corais que proporcionam mergulhos inesquecíveis.

Além da beleza, Maragogi se destaca pelo custo acessível, oferecendo hospedagem, passeios e alimentação a preços bem mais baixos do que destinos internacionais, tornando-se uma opção perfeita para quem busca beleza natural sem gastar uma fortuna.

Maragogi fica estrategicamente situada entre Maceió e Recife, o que permite fácil acesso de carro ou ônibus a partir das duas capitais. O grande destaque da cidade são as galés, piscinas naturais que se formam entre os recifes de corais durante a maré baixa. Nessas águas cristalinas e rasas, os visitantes podem nadar ao lado de peixes coloridos e contemplar o fundo do mar com total nitidez.

Além das galés, outras praias de Maragogi também chamam a atenção, como Barra Grande, Antunes e Burgalhau. Todas apresentam aquele tom de azul intenso e um ambiente tranquilo, perfeito para quem busca relaxar longe da multidão. Os passeios de barco têm preços médios entre R$ 60 e R$ 100 por pessoa, e é possível encontrar hospedagens com diárias a partir de R$ 150.

Quem pretende visitar Maragogi precisa observar o calendário das marés, já que as piscinas naturais só ficam acessíveis durante a maré baixa, geralmente no período da manhã. Os meses mais recomendados vão de setembro a março, quando o clima é quente e as chuvas são raras. Nesse período, a água cristalina garante maior visibilidade, tornando o cenário ainda mais deslumbrante.