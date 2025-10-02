Se você usa cartão de crédito, é hora de prestar atenção nos hábitos que podem estar prejudicando suas finanças sem você perceber. Muitas pessoas cometem erros comuns, como pagar apenas o valor mínimo da fatura ou recorrer constantemente ao parcelamento das compras, que acabam gerando juros altos e dívidas acumuladas.

Um dos maiores vilões do cartão de crédito é justamente o pagamento mínimo da fatura. Ao quitar apenas uma parte do valor devido, você acaba pagando juros altíssimos sobre o saldo restante, o que faz a dívida crescer rapidamente e dificulta a quitação total.

Outro erro frequente é o parcelamento constante das compras, que pode parecer uma solução prática, mas também aumenta o custo final dos produtos devido aos juros embutidos. Para manter suas finanças saudáveis, é fundamental entender esses riscos e adotar hábitos mais conscientes, como planejar os gastos e pagar a fatura integral sempre que possível.

Outros erros comuns podem comprometer ainda mais suas finanças. Não ler a fatura do cartão é um deles: muitos consumidores deixam de conferir os valores cobrados, o que pode resultar em surpresas desagradáveis, cobranças indevidas ou esquecimentos de parcelas.

Outro hábito perigoso é não ter um planejamento financeiro, gastando sem controlar os limites do cartão ou sem reservar recursos para pagar a fatura integral. Sem organização e atenção, o cartão de crédito deixa de ser uma ferramenta útil e se torna uma armadilha de endividamento.

Como usar o cartão de crédito de forma correta

Pague a fatura integralmente: Sempre que possível, quite o valor total da fatura para evitar juros altos. Evitar pagar apenas o mínimo é a maneira mais segura de manter o cartão saudável.

Planeje seus gastos: Antes de comprar, analise se a despesa cabe no seu orçamento. Evite compras impulsivas e use o cartão apenas para aquilo que você realmente pode pagar.

Evite parcelamentos frequentes: Parcelar compras aumenta o custo final devido aos juros. Reserve o parcelamento apenas para situações realmente necessárias e com juros baixos ou zero.

Acompanhe a fatura regularmente: Leia a fatura com atenção, conferindo cada item. Isso ajuda a identificar cobranças indevidas e a ter controle sobre os gastos.

Defina limites de uso: Ajuste o limite do cartão de acordo com sua renda e capacidade de pagamento, evitando gastar mais do que pode.