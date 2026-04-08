O Grêmio estreia na Copa Sul-Americana enfrentando o Montevideo City Torque, nesta quarta-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Para quem deseja acompanhar, a partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+, disponível para quem assina a plataforma. As informações são do Terra.

Cenário das equipes

Ambas as equipes buscam melhorar desempenhos recentes. O Grêmio vem para a partida com a equipe pressionada, já o resultado dos últimos jogos no Brasileirão não agradaram a torcida, e o técnico Luís Castro precisa ajustar o time para buscar um bom começo na Sul-Americana. Alguns jogadores ainda se recuperam de lesões, enquanto outros serão poupados devido à sequência intensa de jogos.

Já o City Torque chega vem de resultados mistos no Campeonato local e vê a partida contra o Grêmio como uma chance de dar a volta por cima na temporada. Apenas um jogador está fora da equipe, que é lateral Nahuel Leivas.

Prováveis escalações

Montevideo City Torque

Goleiro: Torgnascioli

Defesa: Busquets, Agüero, Tarán, Kevin Silva

Meio-campo: Kociubinski, Duré, Cáceres

Ataque: Guzmán, Nahuel da Silva, Luka Andrade

Grêmio

Goleiro: Gabriel Grando

Defesa: Marcos Rocha, Luís Eduardo, Kannemann, Caio Paulista

Meio-campo: Dodi, Nardoni, Monsalve

Ataque: Tetê, Gabriel Mec, Braithwaite