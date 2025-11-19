Uma das funções em expansão no WhatsApp é a capacidade de digitalizar documentos e enviá-los em PDF. O recurso permite fotografar papéis e outros documentos diretamente pelo aplicativo, convertendo tudo em arquivos digitais de forma gratuita. Assim, o usuário não precisa recorrer a apps externos, como scanners ou softwares específicos para celular.

A novidade já está disponível nas versões mais recentes do app para Android e iOS. A Meta orienta que o aplicativo seja mantido atualizado, pois o recurso está sendo liberado gradualmente para os usuários.

Para digitalizar documentos no WhatsApp e enviá-los em PDF, abra o aplicativo e acesse a conversa onde o arquivo será compartilhado. Na tela principal, escolha o chat desejado. Já dentro da conversa, toque no ícone de clipe ou na opção “Anexar arquivo” e selecione “Documento”.

Essa seleção informa ao app que o envio será de um arquivo escrito. No menu que aparecer, toque em “Digitalizar documento”, localizado na parte inferior. A câmera abrirá no modo de digitalização. É possível usar o modo automático — que captura a imagem quando o celular está estável — ou o modo manual, permitindo tirar a foto no momento desejado.

Depois de capturar a imagem, o usuário pode ajustar as bordas, aplicar filtros ou girar o documento para melhorar a visualização. A confirmação é feita ao tocar em “OK”. Antes do envio, também é possível adicionar um comentário para contextualizar o arquivo. Em seguida, é só confirmar. O documento será enviado em formato PDF, pronto para ser aberto ou salvo em qualquer dispositivo compatível.

Vantagens do recurso e quando ele pode facilitar o seu dia a dia

A ferramenta de digitalização do WhatsApp se destaca pela praticidade, permitindo ao usuário transformar documentos físicos em PDFs sem depender de outros aplicativos ou equipamentos. Isso agiliza tarefas cotidianas, como enviar contratos, comprovantes, recibos ou documentos pessoais de forma rápida e organizada diretamente pelo chat.

Além disso, o recurso é útil em situações emergenciais, quando não há um scanner disponível ou quando o usuário precisa enviar documentos com urgência. A função também ajuda a manter arquivos importantes sempre acessíveis no celular, tornando o compartilhamento mais simples e evitando a perda de papéis físicos.