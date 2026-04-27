A Carteira da Pessoa Idosa é um dos principais benefícios garantidos a idosos de baixa renda no Brasil, permitindo viagens interestaduais gratuitas ou com desconto. O documento é voltado para pessoas com 60 anos ou mais, inscritas no Cadastro Único e com renda individual de até dois salários mínimos.

A emissão pode ser feita de forma simples, principalmente pela internet. O primeiro passo é acessar o site oficial do governo e clicar na opção “Emitir Carteira”. Em seguida, o usuário deve fazer login com a conta Gov.br e seguir as instruções para gerar o documento, que pode ser baixado ou impresso.

Para quem não tem acesso à internet ou encontra dificuldades, também é possível solicitar a carteira presencialmente em uma unidade do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social). No local, o idoso pode atualizar seus dados no CadÚnico e pedir ajuda para emitir o documento.

Vale lembrar que a carteira não é vitalícia e precisa estar com os dados atualizados. Caso o cadastro esteja desatualizado, será necessário regularizar as informações antes de solicitar ou renovar o documento, garantindo assim o acesso contínuo ao benefício.

Documento garante viagens gratuitas e descontos para idosos

Com a Carteira da Pessoa Idosa, o beneficiário tem direito a duas vagas gratuitas por veículo em viagens interestaduais. Caso essas vagas já estejam preenchidas, ainda é garantido um desconto mínimo de 50% no valor da passagem, conforme determina a legislação vigente.

Além disso, o documento funciona como uma forma oficial de comprovação de renda e acesso a direitos previstos no Estatuto do Idoso. Por isso, manter a carteira atualizada é essencial para garantir benefícios e facilitar o acesso a serviços em todo o país.