A Caixa Econômica Federal deu início, no começo deste mês, às contratações do programa “Reforma Casa Brasil”, que oferecerá crédito para reformas residenciais voltado a famílias de todas as faixas de renda. As condições de financiamento e as taxas de juros serão definidas conforme a renda mensal de cada beneficiário.

No total, o programa contará com R$ 40 bilhões em recursos — sendo R$ 30 bilhões provenientes do Fundo Social, dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida, destinados a famílias com renda de até R$ 9,6 mil, e R$ 10 bilhões disponibilizados pela própria Caixa em uma linha especial para quem ultrapassa esse valor.

Coordenado pelo Ministério das Cidades, o programa contará com duas modalidades principais de financiamento:

Famílias com renda de até R$ 9,6 mil mensais: poderão solicitar crédito a partir de R$ 5 mil, com prazo de pagamento de até 60 meses.

Famílias com renda acima de R$ 9,6 mil: terão condições definidas diretamente pela Caixa Econômica Federal, com financiamentos a partir de R$ 30 mil e prazo de até 180 meses. As taxas de juros variarão de acordo com o valor e o perfil do crédito solicitado.

As taxas de juros serão aplicadas de acordo com a faixa de renda de cada família:

Faixa 1 – renda de até R$ 3.200: juros a partir de 1,17% ao mês.

Faixa 2 – renda entre R$ 3.200,01 e R$ 9.600: juros de 1,95% ao mês.

Acima de R$ 9.600: juros variando entre 1,33% e 1,95% ao mês, com possibilidade de financiamento de até 50% do valor de avaliação do imóvel, limitado ao teto do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), recentemente atualizado para R$ 2,25 milhões.

A contratação será realizada de forma simples e totalmente digital, pelo site ou aplicativo da Caixa. Confira o passo a passo:

Acesse o site da Caixa e preencha os dados sobre renda e imóvel no campo indicado para verificar se você atende aos critérios do programa. Inicialmente, segundo a Caixa, as contratações poderão ser feitas tanto pelo aplicativo quanto pela rede de agências.

Se você se enquadrar no programa e o empréstimo for contratado por apenas um membro da família, será direcionado ao aplicativo para concluir a contratação de forma digital.

Após a aprovação, assine o contrato de maneira digital.

Envie fotos do imóvel antes do início da reforma; o objetivo é que, em pouco tempo, o primeiro depósito seja liberado na conta.

Realize as compras e dê início à obra.