O governo Lula iniciou na última segunda-feira, dia 24, a operação do novo programa social Gás do Povo, que irá oferecer recargas de gás de cozinha para botijões de 13 kg destinados a famílias de baixa renda. A expectativa é que a iniciativa beneficie aproximadamente 50 milhões de pessoas. A execução do programa ficará a cargo da Caixa Econômica Federal e do DataPrev.

A primeira recarga foi liberada para cerca de 1 milhão de pessoas em dez capitais: Salvador (BA), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Recife (PE), Teresina (PI), Natal (RN), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP).

A expectativa é que o programa alcance todos os beneficiários até março de 2026. Segundo o governo, o Gás do Povo deve atender um número de pessoas três vezes maior que o antigo Auxílio Gás. Terão direito às recargas as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com registro atualizado há no mínimo 24 meses, e renda per capita mensal igual ou inferior a meio salário-mínimo.

Todas as famílias que recebem o Bolsa Família poderão acessar o novo benefício do gás, desde que não haja pendências no CadÚnico ou irregularidades no CPF do responsável. A consulta pode ser feita pelo aplicativo Meu Social, pelo Portal Cidadão da Caixa ou pelo telefone 0800 706 0207.

Qual será o valor do Gás do Povo?

Para famílias com dois ou três membros, serão fornecidos quatro vales de recarga por ano, cada um com validade de três meses. Já os núcleos familiares com quatro ou mais pessoas receberão seis vales anuais, válidos por dois meses cada.

O valor de referência do benefício será definido pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pelo Ministério da Fazenda, com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Não haverá repasse em dinheiro.

Como realizar a recarga?

Para fazer a recarga do gás, o beneficiário deverá comparecer diretamente a uma revenda credenciada pelo programa, sem intermediários.

O responsável familiar inscrito no CadÚnico poderá retirar o botijão apresentando o cartão com chip do Bolsa Família, o cartão de débito da Caixa ou o CPF acompanhado do código de validação gerado no celular, diretamente na revenda.