A noite de domingo (18) foi marcada por tensão no Big Brother Brasil. Pedro acionou o botão de desistência e deixou o programa. A decisão foi tomada logo após ele se envolver em mais um conflito dentro da casa. Na ocasião, Jordana acusou o agora ex-brother de assédio. Horas depois a produção divulgou imagens do ocorrido na despensa da casa.

Na gravação, é possível ver Pedro tentando segurar o pescoço da colega e beijá-la. A sister deixava a despensa quando foi pressionada contra a parede. “Ele segurou, senti a mão dele no meu pescoço”, relatou. Segundo ela, no momento pensou: “Não vou gritar, não consigo chorar… tentar agir normal, porque não sei como agir”.

Enquanto ela relatava aos colegas de confinamento o que havia ocorrido na despensa, Pedro permaneceu em pé diante do botão de desistência, ponderando a decisão. Pouco depois, ele o acionou e deixou o BBB. Um dos ‘pipocas’ da edição, ele foi apresentado ao público como um jovem vendedor ambulante que saiu “do zero”.

O fato é que Pedro já levava uma vida financeira bastante estruturada antes de entrar na casa mais vigiada do país. Em entrevista concedida em março de 2025 ao influenciador Leonardo Gualdezi, ele contou que, apesar da pouca idade, construiu patrimônio trabalhando por conta própria nas ruas de Curitiba, capital do Paraná.

No bate-papo, Pedro relatou que trabalhava como ambulante desde 2023, vendendo flores e trufas — atividade que, segundo ele, vai além da simples venda. “Aqui a gente não vende só rosas, a gente entrega um pouco de amor e solidariedade também. Além de presentear, isso também ajuda o próximo”, disse na gravação.

O brother explicou que o trabalho informal lhe proporcionou conquistas materiais significativas. “Tenho uma casa aqui em Curitiba, dois carros — um Ford Ka e um Polo — e também um terreno na praia”, afirmou, orgulhoso da própria trajetória. Ele ainda exibiu o extrato bancário e contou que, nos períodos de maior movimento, sua renda mensal chegava a até R$ 20 mil.