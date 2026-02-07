Uruana, no interior de Goiás, chama atenção pela produção de uma das frutas mais consumidas e valorizadas do país. O município, de pouco mais de 14 mil habitantes, produz cerca de 200 mil toneladas da fruta, número que faz a cidade estar entre os principais polos produtores do país.

Dados indicam que o Brasil produz aproximadamente 2,24 milhões de toneladas de melancia por ano. Uruana corresponde por cerca de 10% da produção nacional e possui um fácil acesso rodoviários que facilita a distribuição da safra para outros centros de distribuição e estados.

Técnicos e produtores apontam que a alta produção da fruta está diretamente ligada às condições naturais da região. O solo apresenta alta concentração de potássio, nutriente essencial para o desenvolvimento da fruta, e a disponibilidade de água favorece sistemas de irrigação.

Além dos fatores ambientais, produtores locais têm investido em diferentes tecnologias que permitem ganhos de produtividade e colheitas em larga escala. A consolidação dessa vocação agrícola resulta na construção de uma identidade local fortemente ligada à melancia, algo perceptível logo na entrada da cidade, onde uma placa em formato da fruta dá boas-vindas aos visitantes.

Melancia impulsiona economia e identidade cultural

A fruta também é o centro de uma das maiores festas populares de Uruana. Realizada anualmente em setembro, a Festa da Melancia integra o calendário cultural do município há mais de 40 anos.

O evento reúne, em média, cerca de 80 mil visitantes, número quase seis vezes superior à população da cidade. A programação inclui shows, desfiles temáticos, concursos, competições e a tradicional eleição da Rainha da Melancia.

Mais do que um produto agrícola, a melancia se consolidou como símbolo de desenvolvimento, geração de renda e identidade cultural em Uruana.