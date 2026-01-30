No Memórias do Diário de hoje, vamos recordar o dia em que um pescador italiano entrou para a história ao fisgar um bagre gigante e estabelecer um novo recorde mundial da espécie. Segundo a imprensa da Itália, o peixe capturado por Alessandro Biancardi, de 43 anos, media impressionantes 2,85 metros de comprimento, superando a marca anterior em quatro centímetros.

Após a medição e o registro oficial, o bagre foi devolvido às águas do rio Pó, na província de Mântua. A aferição do comprimento ocorreu na presença de dez testemunhas, e toda a documentação da captura foi posteriormente encaminhada à International Game Fish Association (IGFA), que confirmou o recorde alguns dias depois. O episódio aconteceu em junho de 2023.

Biancardi levou cerca de 40 minutos até que o peixe emergisse pela primeira vez: “Eu realmente percebi que fisguei um monstro, a adrenalina começou a bombear forte e o medo de perdê-lo quase me deixou em pânico; estava sozinho enfrentando o maior bagre que jamais tinha visto em 23 anos”.

O pescador conseguiu conduzir o bagre gigante até uma área de águas rasas e, em seguida, imobilizá-lo com o auxílio de cordas. Embora tenha ficado curioso sobre o peso do peixe, o italiano preferiu não submetê-lo a mais estresse, por se tratar de um exemplar raro. Assim, a equipe da Madcat optou por devolvê-lo com segurança às águas do rio Pó.

Uma captura histórica no coração da Itália

A façanha aconteceu no rio Pó, o maior da Itália, conhecido por abrigar exemplares gigantes de bagre europeu. Com experiência de mais de duas décadas na pesca esportiva, Alessandro Biancardi já havia capturado peixes de grande porte, mas nada que se comparasse ao tamanho e à força do animal que mudou sua trajetória para sempre.

Além do recorde em si, o episódio chamou atenção pela postura responsável do pescador e de sua equipe. A decisão de registrar a captura com rigor técnico e devolver o peixe ao rio reforçou a importância da pesca consciente, preservando uma espécie rara e garantindo que o “monstro” das águas italianas continue fazendo parte do ecossistema local.