Para muitas pessoas, o Carnaval é sinônimo de diversão, com eventos badalados e ruas lotadas. No entanto, uma pesquisa realizada recentemente pelo Instituto Hibou, em parceria com a Score, revelou que a celebração pode ser bem diferente em 2026.

Com base no depoimento de milhares de pessoas de diferentes regiões do país, foi possível averiguar que uma parcela significativa dos brasileiros pretende tratar o feriado como um recesso voltado ao descanso, já que 73,2% dos entrevistados deve aproveitá-lo em casa.

Tradicionalmente apontados como um dos grandes destaques da celebração, os blocos de rua foram mencionados por apenas 7,3% dos participantes da pesquisa, sinalizando que eles perderam bastante força como atrações do Carnaval.

Em contrapartida, atividades como maratonar filmes e séries, ler e até mesmo dormir foram citadas diversas vezes como parte da programação de muitas pessoas para o feriado, que se estende até a próxima terça-feira (17).

A pesquisa revelou ainda que água, sucos e refrigerantes dominaram as opções de bebida para a data, ultrapassando tanto fermentados, como vinho e cerveja, quanto destilados, como vodca, uísque e outros.

Resultados revelam justificativa da queda de interesse no Carnaval

Em entrevista ao portal Correio do Povo, a CSO da Hibou, Ligia Mello, comentou que os dados coletados refletem um estado de esgotamento coletivo da população. Todavia, outros fatores observados também servem como justificativa para o desânimo com o Carnaval.

A começar pela insegurança e falta de conforto nas ruas, que seguem entre as principais preocupações tanto de quem vai ficar em casa quanto dos que ainda pretendem sair. Além disso, há ainda as apreensões financeiras.

Uma parcela significativa dos entrevistados afirmou que pretende limitar os gastos durante o período, enquanto apenas uma minoria declarou estar disposta a ultrapassar a marca de milhares de reais em despesas. E é importante ressaltar que os preços praticados nessa época são um dos principais fatores por trás desta contraste.