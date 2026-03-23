Pesquisadores avisam que no dia 2 de agosto de 2027 vai acontecer o eclipse solar total mais longo deste século. Nesse dia, a Lua vai passar na frente do Sol, cobrindo-o totalmente em algumas regiões do planeta.

Como será o eclipse

Em alguns lugares, o dia vai ficar escuro por alguns minutos, como se fosse noite, mesmo sendo dia. O fenômeno total pode durar até 6 minutos e 23 segundos, sendo mais longo porque a Lua estará mais perto da Terra e o Sol parecerá um pouco menor. Com isso, a sombra da Lua se move devagar e o fenômeno dura mais tempo.

O eclipse vai passar por países no sul da Espanha, Marrocos, Egito e Arábia Saudita. Quem estiver fora do “caminho central” verá apenas uma parte do Sol coberta, que é chamado de eclipse parcial.

Como ver com segurança

Se quiser ver o fenômeno, é preciso estar em lugares considerados estratégicos, principalmente nos países onde o eclipse vai passar. Alguns pontos podem ficar mais cheios, então cidades menores ou áreas com céu limpo podem ser boas opções.

Nunca olhe para o Sol sem proteção. Para assistir ao eclipse com segurança você deve usar óculos especiais para eclipses e lembrar que apenas enquanto a Lua estiver cobrindo totalmente o Sol é seguro olhar diretamente.