O petróleo segue como um dos pilares da matriz energética e da economia brasileira, exercendo influência direta sobre exportações, arrecadação e preços dos combustíveis. Com destaque no cenário internacional, o Brasil figura entre os grandes produtores mundiais, impulsionado principalmente pela exploração do pré-sal.

Diante desse contexto, surge a pergunta: afinal, quantos barris de petróleo o país produz, em média, por dia e qual é o peso dessa produção para o mercado nacional e global? Em julho, pela primeira vez na história, o Brasil superou a marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás natural produzidos por dia.

O número recorde de 5,160 milhões de barris foi anunciado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), responsável pela regulação do setor de óleo e gás no país. O resultado representa um marco para o setor energético nacional e reforça a posição do Brasil entre os maiores produtores do mundo.

Segundo a ANP, o avanço foi impulsionado principalmente pelos campos do pré-sal, que seguem registrando aumento de produtividade graças a novos sistemas de produção e à entrada em operação de plataformas mais modernas. Essa região já responde pela maior parte do petróleo extraído no país e tem sido decisiva para sucessivos recordes.

Top 10 produtores de petróleo no mundo (produção diária aproximada)