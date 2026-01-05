O petróleo segue como um dos pilares da matriz energética e da economia brasileira, exercendo influência direta sobre exportações, arrecadação e preços dos combustíveis. Com destaque no cenário internacional, o Brasil figura entre os grandes produtores mundiais, impulsionado principalmente pela exploração do pré-sal.
Diante desse contexto, surge a pergunta: afinal, quantos barris de petróleo o país produz, em média, por dia e qual é o peso dessa produção para o mercado nacional e global? Em julho, pela primeira vez na história, o Brasil superou a marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás natural produzidos por dia.
O número recorde de 5,160 milhões de barris foi anunciado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), responsável pela regulação do setor de óleo e gás no país. O resultado representa um marco para o setor energético nacional e reforça a posição do Brasil entre os maiores produtores do mundo.
Segundo a ANP, o avanço foi impulsionado principalmente pelos campos do pré-sal, que seguem registrando aumento de produtividade graças a novos sistemas de produção e à entrada em operação de plataformas mais modernas. Essa região já responde pela maior parte do petróleo extraído no país e tem sido decisiva para sucessivos recordes.
Top 10 produtores de petróleo no mundo (produção diária aproximada)
- Estados Unidos – ~20,1 milhões de barris por dia — maior produtor global, liderando com folga a produção mundial.
- Arábia Saudita – ~10,9 milhões de barris por dia — principal produtor do Oriente Médio.
- Rússia – ~10,8 milhões de barris por dia — um dos maiores fornecedores globais.
- Canadá – ~5,9 milhões de barris por dia — grande exportador, principalmente de óleo de areias betuminosas.
- China – ~5,0 milhões de barris por dia — produção significativa para seu enorme mercado interno.
- Iraque – ~4,4 milhões de barris por dia — importante membro da OPEP.
- Emirados Árabes Unidos – ~4,1 milhões de barris por dia — produtor chave no Golfo.
- Brasil – ~4,2 milhões de barris por dia — destaque na América Latina, impulsionado pelo pré-sal.
- Irã – ~4,0 milhões de barris por dia — apesar de sanções, mantém produção elevada.
- Kuwait – ~2,9 milhões de barris por dia — tradicional produtor do Oriente Médio.
