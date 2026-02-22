O governo iniciou, no dia 15 de fevereiro, o pagamento do abono salarial do PIS/Pasep 2026 para trabalhadores nascidos em janeiro. Apesar da expectativa, muitos beneficiários relatam que o valor ainda não caiu na conta.

Quem tem direito ao abono?

O benefício é pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e pelo Banco do Brasil aos servidores públicos (Pasep).

Para receber o pagamento, não basta ter trabalhado com carteira assinada. É necessário cumprir alguns critérios:

Ter carteira assinada por no mínimo cinco anos;

Ter recebido até dois salários mínimos mensais no ano-base 2024 (R$ 1.412);

Ter trabalhado no mínimo 30 dias no ano-base;

Ter os dados corretamente informados pelo empregador nos sistemas oficiais.

Esse último item, inclusive, tem sido o principal problema.

Erro no envio de dados pode bloquear o benefício

Um dos motivos mais comuns para o bloqueio do pagamento é a ausência ou inconsistência de informações enviadas pelo empregador ao eSocial, sistema que unifica dados trabalhistas e previdenciários.

Se a empresa não repassou corretamente as informações, o trabalhador pode ficar sem acesso ao abono. A orientação é procurar o setor de Recursos Humanos da empresa ou o contador responsável para confirmar se os dados foram cadastrados da forma correta.

Confira o calendário do PIS/Pasep 2026

O cronograma de pagamentos segue o mês de nascimento do trabalhador:

Janeiro — 15 de fevereiro

Fevereiro — 15 de março

Março e abril — 15 de abril

Maio e junho — 15 de maio

Julho e agosto — 15 de junho

Setembro e outubro — 15 de julho

Novembro e dezembro — 15 de agosto

Caso o valor não seja debitado na data prevista, vale checar os critérios e a situação cadastral.