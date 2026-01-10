Os mistérios da Amazônia seguem desafiando nossa compreensão sobre antigas civilizações. Em 2022, pesquisadores alemães utilizaram a tecnologia lidar, um sistema de mapeamento a laser aéreo, para localizar vestígios de cidades pré-coloniais na região amazônica da Bolívia, atribuídas à cultura Casarabe, que floresceu entre 500 e 1400 d.C.

Com o lidar, capaz de revelar estruturas ocultas sob a densa vegetação, foram identificados 26 assentamentos, sendo dois de grande porte e os demais menores. A investigação também evidenciou pirâmides cônicas de até 22 metros de altura e uma complexa rede de canais e reservatórios, indicando uma ocupação altamente organizada e sofisticada na região.

Na região, os assentamentos não se assemelhavam a cidades compactas como as contemporâneas, mas apresentavam complexidade e extensão significativas, caracterizando um “urbanismo de baixa densidade”. As cidades Casarabe eram organizadas com plataformas retangulares e avançadas estruturas de manejo hídrico, fundamentais para a prática agrícola.

Esses centros urbanos revelam que as civilizações amazônicas possuíam conhecimentos arquitetônicos sofisticados e eram capazes de construir infraestrutura perfeitamente adaptada ao ambiente. A identificação de 26 locais, sendo 11 deles inéditos para a pesquisa, desafia antigas concepções sobre a densidade populacional e a organização social na região.

Civilizações amazônicas surpreendem com urbanismo avançado

As descobertas na Bolívia mostram que as antigas sociedades da Amazônia não apenas ocupavam o território, mas o faziam de maneira altamente organizada e planejada. As pirâmides imponentes, as plataformas retangulares e os sistemas de canais revelam um nível de engenharia e gestão do espaço que até então não era atribuído a essas civilizações, evidenciando sua capacidade de adaptação e inovação.

Além disso, a identificação de assentamentos inéditos e a complexidade das construções desafiam antigas ideias sobre a baixa densidade populacional da região. Esses achados indicam que a Amazônia pré-colonial abrigava comunidades sofisticadas, capazes de desenvolver infraestrutura urbana e agrícola integrada ao ambiente natural.