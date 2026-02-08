O mês de fevereiro reserva mudanças importantes para quem gosta de observar o céu. Saturno, conhecido pelos seus anéis imponentes, se despede do horizonte ao anoitecer. Ao longo das últimas semanas, o planeta foi ficando cada vez mais próximo do brilho do Sol e, no fim do mês, deixa de ser visível no céu vespertino.

Em contrapartida, Júpiter segue em destaque. O maior planeta do Sistema Solar permanece visível durante quase toda a noite, oferecendo uma excelente oportunidade para observação, especialmente com o auxílio de binóculos ou telescópios. Suas principais luas também podem ser vistas com facilidade, mesmo por observadores iniciantes.

Lua minguante se aproxima de estrela gigante

Nas primeiras horas da madrugada, a Lua em fase minguante chama atenção ao cruzar a constelação de Escorpião. A partir da 1h, o satélite natural da Terra aparece muito próximo de Antares, a estrela mais brilhante da constelação. Trata-se de uma gigante vermelha que se destaca pelo tom avermelhado e pelo brilho intenso, criando um belo contraste no céu noturno.

Eclipse solar anular acontece no extremo sul

No dia 17, ocorre um eclipse solar anular, fenômeno em que a Lua passa à frente do Sol sem cobri-lo completamente. O resultado é a formação de um anel luminoso ao redor do disco lunar, conhecido popularmente como “anel de fogo”. Desta vez, o espetáculo poderá ser observado apenas a partir da Antártida, sem visibilidade para o Brasil.

Mercúrio aparece em rara condição favorável

O dia 19 marca um dos melhores momentos do mês para tentar localizar Mercúrio. Por estar sempre muito próximo do Sol, o planeta é difícil de observar a olho nu. A dica é olhar para o horizonte oeste pouco antes do pôr do sol, quando Mercúrio atinge uma de suas maiores separações aparentes da nossa estrela.

Lua crescente passa pelas Plêiades

Fechando o mês, no dia 23, a Lua crescente se aproxima das Plêiades, um dos aglomerados estelares mais conhecidos e fáceis de identificar no céu. O encontro promete um belo espetáculo visual, perceptível até sem equipamentos, desde que o céu esteja limpo.