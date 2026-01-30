A Terra já ultrapassou sete dos nove limites planetários — parâmetros científicos que avaliam se o planeta ainda funciona dentro de condições seguras para manter a vida. O dado novo do levantamento de 2025 é a inclusão da acidificação dos oceanos entre os processos fora da zona de segurança. No ano anterior, esse indicador ainda era classificado como “no limite”.

Em 2024, seis desses processos já eram considerados críticos, enquanto a acidificação oceânica aparecia como uma ameaça iminente. A atualização consta em um estudo recente conduzido por pesquisadores do Instituto Potsdam para Pesquisa sobre o Impacto Climático (PIK), que avaliou os principais mecanismos responsáveis por sustentar o equilíbrio ambiental do planeta.

Em outras palavras, sem conter a elevação da temperatura média global, fenômenos como o colapso de ecossistemas e a intensificação de desastres climáticos extremos tendem a se repetir com maior frequência. O estudo aponta que sete processos já excederam os limites considerados seguros, abrangendo os seguintes aspectos:

Transformações no uso da terra: relacionadas ao desmatamento e à substituição de ecossistemas naturais por áreas agrícolas ou urbanizadas, o que provoca perda de habitats e compromete a regulação do clima. Os limites seguros já foram superados. 🟠

Mudanças climáticas: diretamente associadas à elevação da temperatura global provocada pela emissão de gases de efeito estufa, com impactos severos para o planeta. Os limites seguros foram ultrapassados, alcançando uma zona de alto risco. 🔴

Biodiversidade: envolve a extinção acelerada de espécies, impulsionada pela degradação de ambientes naturais e pela exploração excessiva dos recursos. Os níveis seguros já foram excedidos, também em zona de alto risco. 🔴

Ciclos do nitrogênio e do fósforo: ligados ao uso intensivo de fertilizantes, que degrada a qualidade da água e afeta ecossistemas aquáticos. Os limites seguros foram ultrapassados, entrando em alto risco. 🔴

Uso de água doce: associado ao aumento da demanda hídrica em diversas regiões do mundo, aproximando-se de patamares críticos. Os níveis seguros já foram superados. 🟠

Poluição química e por microplásticos: refere-se ao acúmulo de substâncias tóxicas no ambiente, representando uma ameaça crescente à saúde humana e à biodiversidade. Os limites seguros já foram ultrapassados. 🟠

Acidificação dos oceanos: consequência do excesso de CO₂ na atmosfera, que torna os mares mais ácidos e prejudica a vida marinha, especialmente recifes de corais. Os níveis seguros já foram superados. 🟠

Os dois únicos processos que ainda não se aproximam do limite crítico são os seguintes: