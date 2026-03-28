Um fenômeno astronômico raro já tem data para acontecer e promete impressionar o mundo: o momento em que o dia literalmente vai parecer noite por alguns minutos. Cientistas e astrônomos vêm alertando sobre esse evento há algum tempo, destacando que se trata de um eclipse solar total de longa duração — um dos mais marcantes deste século.

Esse fenômeno ocorre quando a Lua se posiciona exatamente entre a Terra e o Sol, bloqueando completamente a luz solar. Durante esse alinhamento perfeito, a claridade desaparece temporariamente, dando lugar a uma escuridão semelhante à noite, mesmo em pleno dia. Em alguns casos, é possível até observar estrelas e planetas no céu, algo extremamente incomum fora do período noturno.

O evento mais aguardado está previsto para o dia 2 de agosto de 2027 e deve durar mais de seis minutos — um tempo considerado excepcional para eclipses solares. Especialistas afirmam que essa será uma das ocorrências mais longas já registradas em terra firme nas últimas décadas, o que aumenta ainda mais o interesse científico e turístico em torno do fenômeno.

Apesar de toda a expectativa, o fenômeno não será visível em todos os lugares do planeta. Apenas regiões específicas, principalmente na África, Europa e partes da Ásia, estarão dentro da chamada “faixa de totalidade”, onde o Sol será completamente encoberto. Fora dessas áreas, o eclipse poderá ser visto apenas de forma parcial — ou nem será perceptível.

Entenda por que esse fenômeno é tão raro e impressionante

O que torna esse eclipse ainda mais especial é a sua duração incomum. Enquanto a maioria dos eclipses solares totais dura poucos minutos, este poderá ultrapassar seis minutos de escuridão, algo que não acontece com frequência e que só deve se repetir décadas depois. Isso ocorre devido a uma combinação específica de fatores, como a distância da Lua em relação à Terra e o alinhamento preciso entre os corpos celestes.

Além do espetáculo visual, eventos como esse são fundamentais para a ciência. Durante o eclipse, pesquisadores conseguem estudar a coroa solar — a camada mais externa do Sol — com mais detalhes, já que a intensa luminosidade normalmente impede esse tipo de observação.