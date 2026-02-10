Enquanto a maioria das pontes é destinada a veículos ou pedestres, a Califórnia está prestes a inaugurar uma ponte que nenhum humano usará: será exclusiva para animais. Batizada de Wallis Annenberg Wildlife Crossing, a estrutura atravessará a movimentada rodovia US 101, conectando áreas protegidas entre Calabasas e Westlake Village.

O projeto, orçado em US$ 19 milhões (aproximadamente R$ 99,5 milhões), foi criado para reduzir atropelamentos de animais silvestres e restaurar a ligação entre habitats fragmentados pelo asfalto. Iniciada em 2022, a construção recebeu recentemente os recursos finais para ser concluída ainda neste outono americano, segundo o governador Gavin Newsom.

Imagens recentes mostram que a ponte ainda não está totalmente conectada às margens da rodovia, funcionando, por enquanto, como um “meio caminho para lugar nenhum”. Mesmo assim, o projeto foi concebido para ligar as regiões das Montanhas de Santa Monica e da Serra Madre, permitindo que os animais atravessem com segurança entre os dois ecossistemas.

A travessia será coberta por vegetação nativa e projetada para se integrar harmoniosamente à paisagem, criando um corredor natural contínuo. Estudos indicam que a ponte beneficiará diversas espécies, desde grandes predadores, como pumas e coiotes, até cervos, coelhos selvagens e répteis.

Construção de ponte visa proteger animais

A urgência da obra é respaldada por números preocupantes: todos os anos, cerca de 48 mil veados e 100 pumas morrem nas estradas da Califórnia. Segundo a Universidade da Califórnia em Davis, em 2024, mais veados foram mortos por veículos do que por caçadores no estado.

Além do impacto ambiental, esses acidentes geram prejuízos financeiros consideráveis. Estima-se que, em 2024, os incidentes envolvendo animais silvestres tenham custado mais de R$ 1 bilhão à Califórnia, levando em conta danos materiais, atendimentos e perdas para a biodiversidade.