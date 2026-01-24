A partir deste ano, o Brasil pode se tornar palco de mais um projeto que deve fortalecer ainda mais os laços com a China, uma vez que o país asiático decidiu se envolver na construção da ponte Salvador–Itaparica.

A parceria para a obra foi firmada em novembro do ano passado, durante o período de realização do III Fórum Bahia-China, organizado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) junto com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Consulado-Geral da China.

Na época, a cônsul-geral da China, Tian Min, esteve em Salvador, a capital baiana, e destacou o interesse do governo de seu país em manter boas relações com o estado do Nordeste, exaltando o potencial de todos os envolvidos no projeto.

A ponte, que ligará Salvador à Ilha de Itaparica, deve ter 12,4 km de extensão no total e, de acordo com informações divulgadas pelo portal CNN, pode ter demandado um investimento em torno de R$ 10 bilhões para sua construção.

Obras de ponte serão iniciadas no segundo semestre

Em declaração mais recente, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que a construção da aguardadíssima ponte deve ser iniciada a partir do segundo semestre de 2026, seguindo o cronograma divulgado originalmente.

Inclusive, segundo ele, os preparativos já estão em fase final e a montagem dos canteiros deve ser iniciada em breve. Além disso, Rodrigues destacou ainda que a indústria naval em Maragogipe servirá como o local para que o consórcio responsável pela obra monte muitas das peças necessárias para concluir a estrutura.

Ainda de acordo com a CNN, o governo baiano deve incluir o projeto no novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC). Portanto, estima-se que a ponte pode acabar rendendo ganhos ainda mais significativos para o Brasil.