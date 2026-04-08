A missão Artemis II chamou atenção do mundo ao levar astronautas novamente até as proximidades da Lua, mas muita gente se perguntou por que não houve pouso. A resposta está no próprio objetivo da missão: diferente do que muitos imaginam, ela não foi projetada para levar humanos à superfície lunar, mas sim para realizar um sobrevoo e testar tecnologias essenciais para futuras etapas do programa.

O principal motivo técnico é simples: a missão não possui um módulo de pouso. A nave Orion e o foguete SLS foram desenvolvidos para transporte e navegação no espaço profundo, mas não têm capacidade de realizar a descida e o pouso na Lua. Sem esse equipamento específico, qualquer tentativa de alunissagem seria impossível.

Além disso, a NASA adotou uma estratégia gradual para reduzir riscos. A Artemis II funciona como uma missão de teste tripulada, focada em avaliar sistemas como suporte de vida, navegação, estabilidade da nave e comportamento dos astronautas no espaço profundo. A prioridade é garantir segurança antes de avançar para etapas mais complexas, como o pouso.

Por isso, a missão segue um modelo parecido com o da histórica Apollo 8, que também levou humanos até a Lua sem pousar. O plano da NASA é usar os dados coletados agora para viabilizar futuras missões — como a Artemis III — que, aí sim, devem levar astronautas de volta à superfície lunar após mais de 50 anos.

Imagem inédita reforça marco histórico da missão Artemis II

A NASA divulgou a primeira imagem registrada do lado oculto da Lua durante a missão Artemis II, impressionando cientistas e o público. O registro mostra uma perspectiva rara do satélite natural, incluindo o hemisfério que não é visível da Terra, além de revelar o planeta ao fundo, criando uma cena considerada histórica para a exploração espacial.

A fotografia também simboliza um momento único da missão, já que foi capturada durante o sobrevoo da região onde ocorre o chamado “apagão de comunicação”, quando a nave perde contato com a Terra. O registro reforça a importância da Artemis II como um passo essencial para futuras missões, ampliando o conhecimento sobre áreas pouco exploradas da Lua.