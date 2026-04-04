A desconfiança nos relacionamentos, segundo a psicanálise, raramente surge do nada. Ela costuma estar ligada a experiências emocionais profundas, muitas vezes vividas ainda na infância, que moldam a forma como a pessoa enxerga o outro e o mundo. Quando alguém cresce em ambientes instáveis ou com vínculos frágeis, pode desenvolver a ideia inconsciente de que confiar é arriscado.

De acordo com essa abordagem, as primeiras relações — especialmente com pais ou cuidadores — funcionam como base para todas as outras. Se houve abandono, rejeição, inconsistência emocional ou falta de segurança, a tendência é que a pessoa leve esses padrões para a vida adulta, criando barreiras emocionais como forma de proteção.

Além disso, a psicanálise aponta que a desconfiança também pode ser um mecanismo de defesa. Após vivências dolorosas, como traições ou decepções, o indivíduo passa a interpretar o outro como uma possível ameaça, adotando comportamentos de vigilância e autoproteção para evitar novos sofrimentos.

Na prática, isso pode se manifestar em atitudes como ciúmes excessivo, dificuldade de se entregar emocionalmente ou até afastamento de relações mais profundas. Embora esses comportamentos pareçam exagerados, eles fazem sentido dentro da história emocional de cada pessoa, funcionando como uma tentativa inconsciente de evitar novas feridas.

Infância e experiências moldam a forma de amar na vida adulta

Segundo a psicanálise, a infância é o período mais importante na formação da personalidade e dos padrões afetivos. É nessa fase que o indivíduo aprende — muitas vezes sem perceber — se o mundo é um lugar seguro ou não, o que influencia diretamente sua capacidade de confiar nos outros.

Por isso, superar a desconfiança não significa simplesmente “decidir confiar”, mas compreender a origem desses sentimentos. Ao reconhecer suas experiências passadas e padrões emocionais, a pessoa pode construir relações mais saudáveis e desenvolver, aos poucos, uma confiança mais equilibrada e realista.