A exigência de inglês em vagas de emprego no Brasil, mesmo em empresas que operam apenas em português, tem se tornado cada vez mais comum — e também mais questionada. De acordo com reportagem da BBC News Brasil, muitas empresas pedem fluência no idioma mesmo quando ele não é utilizado no dia a dia do trabalho.

Um dos principais motivos para essa exigência é o uso do inglês como critério de seleção. Empresas adotam o idioma como uma forma de filtrar candidatos, reduzindo o número de concorrentes em processos seletivos muito disputados. No entanto, isso pode acabar funcionando como uma barreira social, já que apenas uma pequena parcela da população brasileira domina o inglês.

Outro fator importante é o valor simbólico do idioma no mercado de trabalho. Falar inglês é frequentemente associado a maior qualificação, acesso a educação de qualidade e até experiência internacional. Por isso, mesmo quando não é essencial, o idioma passa a ser visto como um “selo de qualidade” no currículo, refletindo mais o perfil do candidato do que a real necessidade da função.

Além disso, há empresas que exigem inglês pensando no futuro, mesmo que ele não seja usado no presente. A possibilidade de expansão internacional, contato com fornecedores estrangeiros ou acesso a conteúdos técnicos em outros idiomas faz com que o inglês seja considerado um investimento estratégico.

Exigência pode gerar exclusão no mercado de trabalho

A cobrança do inglês em vagas onde ele não é utilizado pode aprofundar desigualdades no Brasil. Isso porque o acesso ao aprendizado do idioma ainda está muito ligado à renda, o que faz com que candidatos de classes mais altas tenham vantagem competitiva, independentemente de suas habilidades técnicas.

Por outro lado, dominar o inglês continua sendo um diferencial relevante em diversas áreas, especialmente em empresas multinacionais ou em cargos estratégicos. O desafio, segundo especialistas, é equilibrar essa exigência para que ela seja realmente necessária — e não apenas um requisito automático que acaba afastando bons profissionais do mercado.