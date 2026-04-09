O narrador Luis Roberto foi afastado temporariamente das transmissões da TV Globo após ser diagnosticado com um problema de saúde. A decisão, segundo informações divulgadas pela própria emissora e pelo jornalista, está diretamente ligada à necessidade de iniciar um tratamento médico, o que o impedirá de seguir com sua rotina profissional nos próximos meses.

De acordo com a apuração, o narrador foi diagnosticado com uma neoplasia localizada na região cervical, identificada durante exames de rotina. A condição ainda está em fase de avaliação para definição do tratamento mais adequado, mas já exige acompanhamento médico e cuidados intensivos, o que motivou o afastamento imediato das transmissões esportivas.

Com isso, Luis Roberto ficará fora de eventos importantes, incluindo a cobertura da Copa do Mundo de 2026. Principal voz do futebol na emissora desde a saída de Galvão Bueno, ele vinha sendo preparado para liderar as transmissões do torneio, mas precisou priorizar a saúde diante do diagnóstico recente.

Em comunicado, o narrador tranquilizou o público ao afirmar que o quadro está sob controle e que conta com suporte médico especializado. Ele também destacou o apoio da família e da emissora neste momento, reforçando que seu foco total agora é a recuperação, com a expectativa de retornar às atividades assim que possível.

Globo define possíveis substitutos para jogos do Brasil na Copa

Com a ausência de Luis Roberto, a Globo já trabalha com alguns nomes para assumir as principais transmissões da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Entre os mais cotados estão Gustavo Villani, Everaldo Marques e Renata Silveira, que já fazem parte do time principal da emissora e vêm sendo utilizados em jogos importantes.

Além deles, outros narradores também aparecem como opções para compor a equipe durante o Mundial, como Paulo Andrade e Rogério Corrêa, que correm por fora na disputa por espaço. A escolha final deve levar em conta experiência, identificação com o público e desempenho recente, já que a emissora busca manter o alto nível das transmissões mesmo sem seu principal locutor.