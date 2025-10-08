Clientes do Itaú Unibanco enfrentaram instabilidades no aplicativo do banco na última segunda-feira (6). Nas redes sociais, diversos correntistas relataram dificuldades para pagar contas, além de falhas nas transações via Pix — tanto para enviar quanto para receber valores.

De acordo com o site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, as queixas começaram a crescer no início da tarde e atingiram cerca de 5 mil registros por volta das 17h10. Em nota, o Itaú informou ter identificado, na tarde de segunda-feira (6), uma instabilidade que afetou o acesso dos clientes ao aplicativo.

“O banco ressalta que está trabalhando para que as operações sejam normalizadas o mais rápido possível e pede desculpas aos clientes pelo inconveniente”, disse o Itaú por volta das 18h30. Horas depois, o banco informou que o sistema já havia sido totalmente normalizado.

No X, o antigo Twitter, clientes se queixaram por não conseguirem efetuar pagamentos com vencimento para segunda: “Espero que eles resolvam porque não vou pagar multa e juros por atraso. Estou tentando pagar. 3 tentativas, conforme mostram os prints a seguir, e o erro persiste”, disse uma cliente em um comentário na rede social.

O que fazer quando o aplicativo Itaú der erro?

Quando o aplicativo do Itaú apresentar erro, você pode seguir alguns passos para tentar resolver o problema antes de acionar o suporte. Veja o que fazer:

Verifique sua conexão – Certifique-se de que está com internet estável, seja Wi-Fi ou dados móveis.

Atualize o aplicativo – Vá até a loja de aplicativos (Google Play ou App Store) e veja se há uma atualização disponível. Versões antigas podem causar falhas.

Feche e reabra o app – Feche completamente o aplicativo (não apenas minimize) e abra novamente.

Limpe o cache (Android) – Em Configurações > Aplicativos > Itaú > Armazenamento, toque em “Limpar cache”. Isso pode corrigir travamentos.

Reinicie o celular – Às vezes, um simples reinício resolve falhas temporárias.

Use canais alternativos – Se o app continuar fora do ar, tente acessar sua conta pelo internet banking (itau.com.br), caixas eletrônicos, ou telefone Itaú (30 30 30 30 / 4004 4828).