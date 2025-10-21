Muitos usuários têm a mesma dúvida: a Uber permite viajar com quatro passageiros ou o limite é três? Embora pareça simples, a questão ainda gera confusão. Segundo as diretrizes mais recentes, a plataforma autoriza até quatro pessoas nos carros do tipo UberX — uma no banco da frente e três no banco de trás.

Apesar disso, na prática, nem todos os motoristas aceitam transportar quatro passageiros. Muitos preferem manter apenas três ocupantes, principalmente por questões de conforto, segurança e até experiências anteriores com viagens lotadas.

Além disso, durante a pandemia, a Uber chegou a restringir o uso do banco dianteiro, o que contribuiu para a confusão sobre o número máximo de passageiros. Atualmente, a empresa reforça que o limite depende do tipo de categoria escolhida no aplicativo.

Enquanto o UberX permite até quatro pessoas, o UberXL comporta até seis passageiros, por ser destinado a veículos maiores. Já em corridas compartilhadas, como o Uber Juntos, a quantidade de assentos disponíveis pode variar conforme o trajeto e o número de usuários.

É importante lembrar que o motorista parceiro tem autonomia para recusar a corrida caso perceba que o número de passageiros excede a capacidade do veículo ou compromete a segurança. A Uber orienta que todos os ocupantes usem o cinto de segurança e que o transporte de mais pessoas do que o permitido pelas regras de trânsito é proibido.

Antes de solicitar uma viagem com quatro pessoas, o ideal é verificar a categoria escolhida e confirmar com o motorista se o transporte é possível. Isso ajuda a evitar cancelamentos e desconfortos. Em caso de dúvida, o aplicativo da Uber traz informações atualizadas sobre limites e boas práticas para uma viagem segura.