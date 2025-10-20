Muitos trabalhadores se perguntam sobre seus direitos quando não conseguem usufruir do intervalo intrajornada de uma hora durante a jornada de trabalho. A legislação brasileira garante esse período como essencial para descanso e alimentação, e o descumprimento por parte da empresa pode gerar consequências legais.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o intervalo intrajornada é obrigatório para jornadas superiores a seis horas, devendo ter no mínimo uma hora de duração. Quando a empresa não concede esse tempo, o trabalhador tem direito a receber o período como hora extra, com acréscimo de pelo menos 50% sobre o valor da hora normal.

Além disso, o descumprimento dessa obrigação pode ser questionado judicialmente. O empregado pode entrar com uma ação trabalhista para reivindicar o pagamento das horas correspondentes ao intervalo não concedido, incluindo possíveis reflexos sobre férias, 13º salário, FGTS e demais benefícios.

É importante, porém, que o trabalhador tenha registro ou provas de que o intervalo não foi respeitado, como cartões de ponto, registros eletrônicos ou testemunhas. É fundamental também que o trabalhador comunique formalmente a empresa sobre a situação, se possível, antes de recorrer à Justiça.

Direitos do trabalhador e como agir em caso de descumprimento

