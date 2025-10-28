Quem nunca sentiu vontade de tomar um refrigerante para se refrescar? No entanto, o consumo excessivo dessa bebida pode ser prejudicial à saúde devido ao alto teor de açúcar, sendo apontada como uma das principais responsáveis pelo aumento global da obesidade e de doenças crônicas.

As marcas mais conhecidas oferecem versões diet ou zero, que não contêm açúcar, substituindo-o por adoçantes que podem ser naturais ou artificiais. Embora as versões diet e zero não contenham açúcar, é importante lembrar que isso não garante efeitos milagrosos na perda ou manutenção de peso.

O consumo deve ser moderado, pois alguns estudos apontam que o excesso de adoçantes artificiais pode influenciar o apetite, o metabolismo e até a microbiota intestinal. Além disso, manter uma alimentação equilibrada e a prática regular de atividades físicas são fatores fundamentais para permanecer saudável e dentro do peso ideal.

Entre os refrigerantes que entram na lista “mais amigáveis à dieta” estão as versões zero de cola, guaraná e limão, desde que consumidas com moderação e como parte de um estilo de vida equilibrado.

Refrigerantes que podem entrar na sua dieta (com moderação)

Se você quer se refrescar sem comprometer o peso, algumas opções de refrigerantes zero ou diet podem ser incluídas de forma consciente: