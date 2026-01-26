Conhecida pela beleza e pelas águas quentes, a Praia de Boa Viagem, no Recife, também é marcada por um histórico que preocupa banhistas. Ao longo dos anos, o local se tornou um dos trechos do litoral brasileiro com mais registros de ataques de tubarão, consequência de mudanças ambientais e intervenções humanas que alteraram o equilíbrio do ecossistema marinho.

Os primeiros casos começaram a ser registrados com maior frequência a partir da década de 1990, quando obras no litoral e no Porto de Suape modificaram rotas naturais dos tubarões. Essas mudanças, somadas à presença de canais profundos próximos à costa e à redução de presas naturais, aproximaram os animais da faixa de areia, aumentando o risco de encontros com banhistas.

Desde então, Boa Viagem passou a adotar medidas de prevenção, como placas de alerta, monitoramento constante e campanhas educativas que orientam a população a evitar o banho de mar em determinados horários e condições. Mesmo assim, os registros continuam esporadicamente, mantendo a praia sob atenção permanente das autoridades.

Diante desse cenário, Boa Viagem se tornou um exemplo claro de como alterações no meio ambiente podem gerar impactos duradouros na convivência entre humanos e vida marinha. A combinação de informação, respeito às orientações de segurança e políticas públicas voltadas à preservação ambiental é fundamental para reduzir riscos e proteger banhistas.

Casos que marcaram a história de Boa Viagem

Ao longo das últimas décadas, a Praia de Boa Viagem acumulou episódios que ficaram marcados na memória dos recifenses e ganharam repercussão nacional. Desde os anos 1990, ataques envolvendo principalmente tubarões das espécies cabeça-chata e tigre resultaram em ferimentos graves e mortes, transformando o local em referência quando o assunto é risco de ataques no Brasil.

Alguns desses casos tiveram grande impacto pela gravidade e pelas circunstâncias em que ocorreram, muitas vezes em áreas rasas e próximas à faixa de areia. Os episódios ajudaram a impulsionar medidas de prevenção, estudos científicos e alertas permanentes, além de mudar a forma como moradores e turistas passaram a enxergar o banho de mar em Boa Viagem.