Localizada no município de Tibau do Sul, a Baía dos Golfinhos é um dos cartões-postais de Pipa, no litoral sul do Rio Grande do Norte. Cercada por falésias de tons avermelhados e faixa de areia clara, a enseada reúne mar geralmente tranquilo, água morna e a presença frequente de golfinhos, que costumam se aproximar da costa. Mesmo nos períodos de maior movimento turístico, o ambiente mantém um clima mais sereno, o que reforça a sensação de refúgio natural.

Contato com a natureza exige responsabilidade

A observação dos animais marinhos é um dos grandes atrativos do passeio, mas requer atenção. Especialistas e moradores alertam que, apesar de habituados à movimentação de visitantes, os golfinhos continuam sendo animais silvestres. Evitar perseguições, barulho excessivo e qualquer tentativa de alimentação é fundamental para não comprometer o equilíbrio do ecossistema local.

Acesso depende da maré

O trajeto até a Baía dos Golfinhos costuma ser feito a pé, partindo da Praia do Centro ou da Praia do Madeiro. Por isso, consultar a tábua de marés é indispensável. Em horários de maré alta, trechos da faixa de areia podem ficar encobertos, dificultando a passagem e o retorno. A recomendação é iniciar o percurso ainda na maré baixa e planejar a volta com antecedência.

Ao longo do caminho, pequenas barracas oferecem bebidas e lanches simples. A caminhada, marcada por paisagens de falésias e trechos mais isolados da costa, já faz parte da experiência.

Outros atrativos da região

Além da Baía dos Golfinhos, Pipa reúne opções variadas. O Santuário Ecológico oferece trilhas e mirantes; o Chapadão é ponto tradicional para apreciar o nascer e o pôr do sol; a Praia do Amor atrai surfistas; e a Praia do Centro forma piscinas naturais na maré baixa. A diversidade consolida o destino como um dos mais procurados do litoral potiguar.