O Brasil é conhecido mundialmente por suas paisagens naturais e praias de beleza exuberante. Entre tantos destinos, um se destaca de forma recorrente no cenário global: a Praia do Sancho, em Fernando de Noronha (PE).

O local já foi eleito a melhor praia do mundo por sete vezes em rankings internacionais de turismo.

A premiação é baseada nas avaliações de viajantes na plataforma TripAdvisor, que reúne milhões de opiniões de turistas de diferentes países. Ao longo dos anos, a praia pernambucana liderou diversas edições da lista, incluindo a mais recente.

Beleza preservada e acesso controlado

Parte do encanto da Praia do Sancho está na experiência de acesso. Para chegar à praia, é preciso percorrer trilhas e descer escadas entre as falésias. O trajeto contribui para a preservação do ambiente natural.

A água transparente e a rica vida marinha são outros fatores que encantam os visitantes. Durante mergulhos e passeios de snorkel, é comum encontrar tartarugas marinhas, cardumes de peixes coloridos e até golfinhos.

A praia está inserida em uma área de proteção ambiental e possui regras rígidas de visitação. O controle no número de turistas é um dos fatores que ajudam a evitar os impactos ambientais e garante a conservação do ecossistema.

Outras joias brasileiras

Outras praias brasileiras também aparecem com frequência em rankings internacionais. Jericoacoara, no Ceará, e Muro Alto, em Pernambuco, estão entre os destinos frequentemente elogiados por visitantes estrangeiros.

O destaque recorrente de praias brasileiras evidencia não apenas a diversidade do litoral do país, mas também o potencial turístico, que segue conquistando reconhecimento.