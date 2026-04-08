A Spiaggia di Berchida, na Itália, é uma praia que foge totalmente do comum, já que nesse local o destaque é outro: vacas caminhando tranquilamente pela areia enquanto os turistas aproveitam a praia.

Localizada na ilha da Sardenha, essa praia tem água clara, areia branca e um visual lindo e natural, pois não possui grandes construções nem muita estrutura turística. Isso faz com que o lugar continue preservado e com um clima calmo.

Por que tem vacas na praia?

Pode parecer estranho no começo, mas existe uma explicação para as vaquinhas no local. Segundo informações do site Catraca Livre, elas são criadas soltas, e depois do inverno, quando a vegetação cresce mais, elas acabam circulando por áreas próximas ao mar.

Como não há cercas, elas chegam até a praia com facilidade, e o mais curioso é que elas não se importam com as pessoas no local. Elas andam devagar, deitam na areia e às vezes até entram na água.

Vale a pena conhecer?

Se você busca um destino diferente, longe do turismo de massa, a resposta é sim. A Spiaggia di Berchida não é famosa por luxo ou estrutura, mas por ser um ambiente preservado, tranquilo e com a ilustre companhia das vaquinhas.