A Praia do Julião, em Ilhabela, se destaca como um dos refúgios mais encantadores do litoral paulista, ideal para quem deseja desacelerar e aproveitar dias de paz à beira-mar. Com águas calmas, cenário preservado e clima acolhedor, é o destino perfeito para quem busca tranquilidade sem abrir mão da beleza natural que só Ilhabela oferece.

Localizada a poucos minutos da Praia Grande, o Julião combina fácil acesso com a sensação de estar em um recanto escondido. Suas águas límpidas e de tons esverdeados convidam a um mergulho tranquilo, enquanto a faixa de areia, cercada por vegetação nativa, garante sombra natural e um ambiente sempre agradável.

É uma praia que agrada tanto casais em busca de sossego quanto famílias que desejam curtir o mar sem aglomerações. Outro destaque é a boa infraestrutura ao redor, com quiosques bem avaliados que oferecem desde petiscos frescos até refeições completas, tudo isso sem comprometer a atmosfera rústica e acolhedora do lugar.

Além disso, o Julião é ponto de partida para pequenas trilhas e trechos de costão onde é possível explorar piscinas naturais e observar a vida marinha. Para quem aprecia contato direto com a natureza, tranquilidade e um visual digno de cartão-postal, a Praia do Julião certamente merece entrar no roteiro — seja para um bate e volta ou para dias inteiros de descanso à beira-mar.

Ilhabela vai começar a cobrar R$ 48 por carro

Com a chegada da alta temporada, Ilhabela, no litoral de São Paulo, se organiza para iniciar a cobrança da Taxa de Preservação Ambiental (TPA) para a entrada de veículos no município. A expectativa é que a medida passe a valer na segunda quinzena de dezembro deste ano.

Na região, Ubatuba já realiza a cobrança dos visitantes, enquanto São Sebastião está em fase de implementação e Caraguatatuba não planeja aderir ao modelo. De acordo com a Prefeitura de Ilhabela, a TPA foi criada como uma ferramenta para apoiar ações de manutenção e preservação do patrimônio natural da cidade.