O prazo final para a troca das placas veiculares pelo padrão Mercosul no Brasil foi recentemente divulgado pelo Governo Federal, gerando dúvidas entre motoristas sobre quem precisa se adequar e até quando isso deve ser feito. A discussão cresceu porque ainda é comum ver veículos circulando com o modelo antigo em 2026, já que não houve uma exigência imediata de substituição para toda a frota.

A obrigatoriedade de usar a placa no padrão Mercosul segue vinculada a situações específicas, como emplacamento de veículos novos, mudança de município ou estado, transferência de propriedade e quando a placa atual está danificada, furtada ou extraviada. Nessas circunstâncias, os motoristas devem providenciar a substituição pelo novo modelo de placas.

Mesmo com a divulgação de um prazo definitivo pelo governo, não existe um prazo único e obrigatório para que todos os veículos com placa antiga sejam trocados pelo modelo Mercosul, conforme esclarecido por especialistas e por órgãos de trânsito. Isso significa que, fora das situações legais que exigem a troca, proprietários podem continuar utilizando as placas cinzas até que elas precisem ser substituídas.

Especialistas em trânsito ressaltam que os motoristas devem ficar atentos às normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e aos procedimentos dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans), já que a aplicação das regras e os prazos podem variar de acordo com cada situação e estado. Desatenção às exigências pode resultar em penalidades ou dificuldades na regularização do veículo.

Quem precisa trocar a placa Mercosul e quais são as regras

A troca para o padrão Mercosul é obrigatória principalmente em situações específicas: veículos novos, mudança de município ou estado, transferência de propriedade, ou quando a placa antiga estiver danificada, furtada ou extraviada. Nessas situações, os proprietários devem providenciar a substituição junto ao Detran de seu estado, seguindo os procedimentos determinados pelo Contran.

Mesmo com o prazo divulgado pelo governo, não há exigência imediata para todos os veículos que ainda circulam com placas antigas. Motoristas que não se enquadram nas situações obrigatórias podem continuar utilizando as placas cinza até que seja necessária a substituição, evitando multas e complicações legais, desde que respeitem as normas de circulação e documentação do veículo.