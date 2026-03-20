Durante a pandemia, em 2022, abastecer ficou muito caro no Brasil. Em vários estados, o preço da gasolina passou de R$ 8,00 por litro, algo que não era comum até então.

Isso aconteceu por vários motivos, como o aumento do preço do petróleo no mundo, problemas na economia global e dificuldades na produção e distribuição de combustíveis. O diesel também subiu bastante, o que afetou o transporte de produtos em todo o país.

Com os preços lá em cima, muita gente precisou mudar a rotina. Teve gente que passou a procurar postos mais baratos ou passou a usar menos o carro.

Todos esses fatores fizeram com que os preços dos alimentos, produtos e serviços também subissem, pesando ainda mais no bolso do consumidor.

Situação atual dos combustíveis

Hoje, embora os preços não estejam necessariamente no mesmo valor de 2022, o combustível continua sendo um dos gastos que mais pesa no bolso dos brasileiros. Atualmente, tensões internacionais, variações no dólar e decisões no mercado global de petróleo tem influenciado o valor nas bombas.

Ou seja, mesmo que não esteja acima dos R$ 8,00 como antes, o combustível ainda é uma preocupação constante para quem depende dele no dia a dia, principalmente nesse cenário de guerra entre países.

Comparação entre antes e agora

Em 2022, o grande impacto foi ver a gasolina chegar a um valor recorde. Já hoje, o problema é a instabilidade causada pela guerra e tensões internacionais, que afetam diretamente o preço do petróleo no mundo. Nesse cenário, a oferta do combustível é prejudicada e os preços tendem a subir rapidamente.

De qualquer forma, a gasolina continua pesando no orçamento do brasileiros e sendo influenciada por fatores externos difíceis de controlar.