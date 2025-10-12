A Prefeitura de Quatiguá, no Paraná, divulgou o edital do concurso público 2025, com 31 vagas disponíveis. As oportunidades abrangem candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a R$ 20.718,06. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 4 de novembro.

A empresa responsável pela organização do concurso é o Instituto Unifil. O concurso oferece vagas para diversas áreas, contemplando funções administrativas, técnicas e de nível superior, incluindo cargos estratégicos na gestão pública do município.

Além da remuneração atrativa, os aprovados terão direito a benefícios previstos em lei, como vale-alimentação, férias remuneradas e progressão na carreira, dependendo do cargo ocupado. Os interessados devem realizar a inscrição online, pelo site do Instituto Unifil, preenchendo o formulário e efetuando o pagamento da taxa correspondente ao nível de escolaridade.

As 31 vagas estão divididas da seguinte forma: Professor (3), Motorista (3), Ajudante Geral (2), Operário (2), Pedreiro (1), Servente de Obras (1), Zelador (1), Eletricista (1), Operador de Equipamento Pesados (1), Agente Comunitário de Saúde (1), Agente de Endemias (1), Agente de Endemias (1), Atendente de Creche (1), Técnico em Informática (1), Técnico em Enfermagem (1), Educador Físico (1), Engenheiro Civil (1), Fisioterapeuta (1), Médico (1), Médico Veterinário (1), Professor de Educação Artística (1) e Professor de Educação Física (1).

Como se preparar para concursos públicos

Conheça o edital

O edital é o guia principal para qualquer concurso. Ele indica cargos, número de vagas, requisitos, conteúdo programático, etapas de prova e critérios de avaliação. Estudar o edital ajuda a direcionar os esforços para o que realmente importa.

Planeje seus estudos

Monte um cronograma diário ou semanal, distribuindo as disciplinas de acordo com o peso e a dificuldade. Reserve horários fixos para estudo, revisões e resolução de exercícios. A consistência é mais importante que a quantidade de horas em um único dia.

Foque em conteúdos essenciais

Identifique as disciplinas cobradas com mais frequência no concurso desejado. Priorize matérias básicas, como Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico, Informática e Conhecimentos Específicos da área.

Pratique com questões

Resolver questões de concursos anteriores ajuda a entender o estilo das perguntas e identificar os pontos fortes e fracos. Além disso, treinar com simulados prepara para o tempo de prova e reduz a ansiedade.

Faça revisões periódicas

Revisar conteúdos regularmente garante que a matéria seja fixada na memória de longo prazo. Técnicas como resumos, mapas mentais e flashcards são eficientes para revisão rápida.

Cuide da saúde física e mental

Manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios e garantir boas noites de sono são essenciais para o rendimento nos estudos. A pressão e o estresse podem atrapalhar, então reservar momentos de lazer e relaxamento é fundamental.