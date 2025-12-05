Cerca de 17 mil servidores da Prefeitura de Vitória receberão, no próximo dia 22 de dezembro, um abono de R$ 2 mil concedido pela gestão municipal. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (4) nas redes sociais do prefeito Lorenzo Pazolini e nos canais oficiais da prefeitura. De acordo com a administração da Capital, a medida deve injetar R$ 34 milhões na economia.

“Essa é uma forma de reconhecer o trabalho e a dedicação de todas as equipes da administração municipal, que, desde o início da gestão, ajudaram a equilibrar as contas e levaram excelência aos serviços prestados à população, contribuindo para várias entregas e ações e também para que os investimentos alcançassem a casa de mais de R$ 2,5 bilhões”, publicou a prefeitura.

Além dos servidores da PMV, os funcionários da Câmara de Vereadores da Capital também receberão abono neste mês. No dia 19 de dezembro, servidores ativos, efetivos e comissionados terão direito a uma parcela única de R$ 3 mil. O mesmo valor será pago aos servidores de outros órgãos cedidos ao Poder Legislativo municipal.

A Câmara também prevê o pagamento de uma bolsa extra de R$ 1 mil para estagiários. Além de Vitória, municípios como Presidente Kennedy, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Vargem Alta já anunciaram benefícios semelhantes.

Investimento que aquece a economia e valoriza o serviço público

A liberação dos abonos chega em um momento estratégico para o município, impulsionando o consumo às vésperas das festas de fim de ano e fortalecendo o comércio local. A expectativa é de que o impacto econômico seja sentido em diversos setores, gerando um ciclo positivo de movimentação financeira.

Ao mesmo tempo, o benefício reforça a política de valorização do funcionalismo, reconhecendo o papel essencial dos servidores nas entregas e avanços da administração municipal. A iniciativa também coloca Vitória entre as cidades que têm adotado medidas de incentivo ao trabalhador, evidenciando um cenário de responsabilidade fiscal aliado ao cuidado com quem atende diariamente a população.