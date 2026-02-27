A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou oficialmente o calendário do Carnaval de 2027, que será realizado entre 23 de janeiro e 14 de fevereiro. A definição foi apresentada durante coletiva de imprensa, ocasião em que também foram detalhadas as primeiras diretrizes para a organização da próxima edição da festa. As informações são do g1.

Planejamento começa após balanço oficial

De acordo com a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), o trabalho de preparação terá início após a conclusão dos relatórios e da consolidação dos dados referentes ao Carnaval de 2026. A partir daí, o órgão municipal pretende promover reuniões com blocos de rua, escolas de samba e blocos caricatos para discutir melhorias nos editais.

Entre os principais pontos a serem ajustados estão a antecipação do cronograma, maior previsibilidade na liberação de verbas e aperfeiçoamento das regras de habilitação. A proposta é oferecer mais segurança jurídica e organização para os realizadores desde o começo do ciclo carnavalesco.

Recordes de público e movimentação financeira

A prefeitura também apresentou os números da edição de 2026, considerada a maior da história da capital mineira. Segundo o balanço oficial, mais de 6,5 milhões de foliões participaram da festa nas ruas da cidade.

O impacto econômico alcançou R$ 1,4 bilhão, abrangendo setores como hotelaria, transporte, comércio e serviços. A taxa média de ocupação hoteleira chegou a 83,5%, atingindo 98% na região Centro-Sul. Ao todo, 349 mil turistas visitaram a cidade durante o período.

Empregos, segurança e limpeza

A festa gerou cerca de 25 mil empregos diretos e indiretos. Ambulantes registraram faturamento médio diário de R$ 3 mil. Na área da saúde, foram contabilizados 288 atendimentos, principalmente por consumo excessivo de álcool e ocorrências leves.

Mais de duas mil agentes de segurança atuaram durante o evento. Não houve registros de ocorrências graves como feminicídio ou estupro de vulnerável, e crimes como roubo e furto apresentaram redução de 70% em comparação ao ano anterior.

Na limpeza urbana, foram recolhidas 1.260 toneladas de resíduos. O programa ReciclaBelô destinou 51,7 toneladas de materiais recicláveis, garantindo R$ 500 mil a 440 catadores.