Neymar teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e só deverá retornar à campo na reta final do Campeonato Brasileiro. Fora de combate, o astro do Santos movimentou as redes sociais ao reclamar da posição de Raphinha, do Barcelona, na disputa pela Bola de Ouro, prêmio dado pela revista France Football.

Um dos mais cotados para levar o troféu pelos ótimos números conquistados na última temporada europeia (34 gols e 25 assistências em 54 jogos), Raphinha ficou apenas na quinta colocação. O atacante do Barcelona ficou atrás de Salah, do Liverpool, Vitinha, do Paris Saint-Germain, Yamal, também do Barcelona, e do vencedor Dembélé.

“Raphinha em 5 é sacanagem demais”, publicou Neymar no Instagram. Vini Jr., astro do Real Madrid e segundo colocado na Bola de Ouro de 2024, ficou apenas na 16ª posição. Então vencedor do prêmio, o volante Rodri, do Manchester City, pouco atuou desde que foi eleito e sequer apareceu entre os 30 primeiros na edição de 2025.

O crítico Neymar tem cinco presenças no top-10 da Bola de Ouro: quinto em 2013, sétimo em 2014, terceiro em 2015, sexto em 2016 e terceiro novamente em 2017. O último brasileiro a ganhar o prêmio foi o ex-meia Kaká em 2007.

