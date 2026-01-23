Os donos de veículos em Mato Grosso do Sul que optaram por pagar o IPVA 2026 de forma parcelada devem ficar atentos ao calendário definido pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). A primeira parcela vence em 30 de janeiro, enquanto as demais cobranças seguem até o final de maio.

O parcelamento é destinado aos contribuintes que não efetuaram o pagamento em cota única dentro do prazo que concedia desconto de 15%. Nessa opção, o imposto pode ser dividido em até cinco parcelas, conforme as datas estabelecidas no cronograma abaixo:

1ª parcela: 30 de janeiro

2ª parcela: 27 de fevereiro

3ª parcela: 31 de março

4ª parcela: 30 de abril

5ª parcela: 29 de maio

Para 2026, a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) antecipou as etapas de lançamento e arrecadação do IPVA. Os boletos passaram a ser disponibilizados exclusivamente em formato digital já em novembro do ano anterior, o que ampliou o prazo para o planejamento financeiro dos contribuintes e trouxe mais praticidade ao processo de pagamento.

Neste exercício, cerca de 870 mil veículos integram a base de cobrança do imposto em Mato Grosso do Sul. O valor mínimo fixado é de R$ 30 para motocicletas e de R$ 55 para os demais veículos, iniciativa que busca tornar a cobrança mais acessível aos proprietários.

Pagamento digital facilita acesso e evita atrasos no imposto

Com a disponibilização antecipada dos boletos de forma digital, os proprietários de veículos podem consultar valores, emitir guias e acompanhar vencimentos com mais facilidade. A Sefaz orienta que o acesso seja feito exclusivamente pelos canais oficiais, o que reduz riscos de golpes e garante mais segurança no pagamento do imposto.

Além disso, manter o IPVA em dia é fundamental para evitar multas, juros e impedimentos no licenciamento anual do veículo. O atraso no pagamento pode resultar em restrições administrativas e até em penalidades em fiscalizações de trânsito, reforçando a importância de respeitar o calendário estabelecido.