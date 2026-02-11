Antes mesmo do horário do almoço, o Costão do Santinho já funciona em ritmo acelerado, com uma estrutura que lembra a de um pequeno município. Equipes atuam simultaneamente nas cozinhas, áreas de lazer, hospedagens, piscinas e trilhas para atender cerca de 2 mil hóspedes todos os dias, em uma operação que não para. As informações são da EXAME.

Um dia de alta movimentação no resort

A reportagem visitou o empreendimento em uma quinta-feira do início de janeiro e encontrou intensa circulação de pessoas, mesmo com o clima instável. Carrinhos elétricos e vans cruzavam o complexo levando turistas entre as diversas áreas. A maior parte do público era formada por famílias com crianças, carrinhos de bebê e uma programação cheia de atividades incluídas no sistema all inclusive.

Com mais de 30 anos de história, o Costão se consolidou como uma espécie de cidade turística à beira-mar, reunindo hospedagem, alimentação, lazer, eventos e ações de preservação ambiental em um único espaço.

Uma engrenagem que funciona o tempo todo

Por trás da atmosfera de descanso, há uma operação de grande porte. Segundo a diretora comercial e de marketing do resort, Daniela Rocco, apenas o setor de alimentos consome cerca de 85 toneladas por mês. Isso representa, em média, três toneladas diárias para atender cafés da manhã, almoços, jantares e lanches distribuídos ao longo do dia.

O desafio atual é manter essa estrutura em funcionamento enquanto o empreendimento passa por um processo de modernização. Desde 2019, o Costão realiza um retrofit gradual, com melhorias em áreas de eventos, vilas e projetos futuros que incluem um hotel de padrão internacional.

Da história local ao turismo de grande escala

Antes de se tornar resort, a área já tinha importância histórica. O local abriga um dos maiores sítios arqueológicos a céu aberto do país, com registros deixados por povos que viveram ali há cerca de 5 mil anos. A transformação começou no fim dos anos 1980, quando o empresário Fernando Marcondes de Mattos apostou no potencial turístico da região. Inaugurado em 1991, o projeto trouxe ao Brasil um modelo all inclusive integrado à natureza.

Estrutura atual e perfil dos hóspedes

Hoje, o Costão ocupa um território de 1 milhão de metros quadrados, com ampla área de Mata Atlântica preservada. São quase 700 apartamentos, sete restaurantes, diversas piscinas, teatro, trilhas, spa e um centro de convenções de grande porte. A operação envolve mais de 1.400 funcionários e atende um público cada vez mais diverso, com destaque recente para o crescimento de visitantes chilenos.