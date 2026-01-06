Jordan Hang, primo do empresário Luciano Hang, conhecido por comandar a rede Havan, também vem se destacando no mundo dos negócios, mas em áreas menos exploradas pela mídia. Recentemente, ele estreitou parcerias comerciais com figuras do entretenimento nacional, incluindo o apresentador Celso Portiolli, do SBT.

Depois de anos atuando na Havan, Jordan Hang optou por deixar a empresa durante a pandemia e lançar seu próprio empreendimento no setor de gestão e marketing. Foi assim que surgiu a JH Marketing, voltada principalmente para atender o mercado imobiliário da região Sul do Brasil.

A empresa atua desenvolvendo estratégias de posicionamento de marca, análise de mercado e valorização de empreendimentos, auxiliando construtoras a tornarem seus projetos mais atraentes ao público. Foi nesse cenário que se estabeleceu a parceria com Celso Portiolli.

Durante um evento promovido pela Thozen Construtora e Incorporadora, o apresentador revelou seu investimento em um empreendimento imobiliário em Porto Belo, Santa Catarina. Jordan Hang, além de ter conduzido parte da apresentação do projeto, é o responsável pelas estratégias de marketing da empresa.

O novo residencial aposta em conceitos voltados à experiência e à convivência, oferecendo espaços como cinema ao ar livre, parcerias com cafeterias internacionais e ambientes planejados para o cotidiano dos moradores. Com essa iniciativa, o primo de Luciano Hang fortalece sua presença no setor de marketing imobiliário.

Jordan Hang constrói seu próprio caminho no mercado imobiliário

Ao se afastar do varejo e investir no setor de marketing imobiliário, Jordan Hang demonstra que é possível trilhar uma trajetória empresarial independente, mesmo vindo de uma família de grande destaque no comércio. Seu trabalho com a JH Marketing mostra como estratégia, criatividade e visão de mercado podem transformar empreendimentos em projetos mais valorizados e atraentes.

A parceria com Celso Portiolli reforça ainda mais a presença de Hang no setor, unindo expertise em marketing e visibilidade no entretenimento. Projetos como o residencial em Porto Belo evidenciam sua capacidade de inovar, criando experiências diferenciadas para os clientes e consolidando seu nome em um segmento totalmente distinto do legado familiar no varejo.