Você sabia que ir para a Argentina com o documento errado pode impedir sua entrada no país? Mesmo estando a poucos quilômetros de distância, os requisitos de viagem mudaram e exigem atenção redobrada: para brasileiros, levar apenas a carteira de motorista ou a identidade vencida não é suficiente.

Antes de arrumar as malas, confira se seu RG atende aos novos critérios — caso contrário, você pode ser barrado na fronteira ou até mesmo ser impedido de viajar no aeroporto. O documento precisa estar em bom estado de conservação, com foto reconhecível e dentro da validade.

A Argentina não aceita RG rasgado, amassado ou ilegível, e também exige que ele tenha sido emitido há menos de 10 anos. Além disso, é importante lembrar que crianças e adolescentes devem portar a identidade própria, e não apenas a certidão de nascimento, para garantir a entrada sem problemas.

Para evitar contratempos, recomenda-se verificar a situação do RG com antecedência e, se necessário, providenciar a emissão de uma nova via junto aos órgãos competentes. Assim, você garante uma viagem tranquila e evita surpresas desagradáveis na fronteira.

Cuidados essenciais para viajar sem imprevistos

Garantir que seu documento esteja em dia é mais do que uma formalidade: é uma exigência legal que pode determinar se você entrará no país ou terá sua viagem interrompida. Verificar a validade do RG, o estado de conservação e a legibilidade da foto são passos fundamentais para evitar problemas na fronteira ou no embarque.

Além disso, planejar com antecedência e emitir uma nova via do documento, se necessário, oferece tranquilidade e segurança durante a viagem. Estar atento a esses detalhes simples, mas essenciais, permite que você aproveite sua estadia na Argentina sem imprevistos, garantindo que toda a experiência seja positiva e sem complicações burocráticas.