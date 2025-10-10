Recentes observações de professores de diversas instituições chamaram atenção para uma questão preocupante: o baixo nível de conhecimento em informática entre os alunos. Apesar de viverem em uma era digital, muitos estudantes ainda apresentam dificuldades em habilidades básicas de computador, como digitação, uso de ferramentas de produtividade e navegação eficiente na internet.

Incapazes de enviar um e-mail ou executar tarefas simples como copiar e colar, esses alunos revelam lacunas que despertam questionamentos sobre a familiaridade dos jovens com as ferramentas digitais. A pesquisadora Anne Cordier, especialista em ciência da informação e comunicação, oferece uma perspectiva interessante após sua experiência trabalhando com estudantes do ensino fundamental e médio.

Ela ressalta de maneira clara que a maioria desses jovens não desenvolveu habilidades básicas de informática. Segundo suas observações, até tarefas simples, como abrir um documento do Word, representam dificuldades para grande parte dos estudantes do ensino médio.

O smartphone aparece como um fator central nesse contexto. Anne Cordier destaca o impacto da presença constante desses aparelhos, disponibilizados às crianças desde cedo para atividades lúdicas, mas que não contribuem para o desenvolvimento de competências digitais mais avançadas.

A pandemia de Covid-19 evidenciou esse problema, quando os alunos precisaram de um computador para dar continuidade aos estudos. Além disso, os professores apontam que a dependência excessiva do smartphone pode limitar a capacidade dos alunos de realizar tarefas que exigem maior concentração e planejamento, habilidades fundamentais para o uso eficiente de computadores e softwares.

Muitos estudantes recorrem a aplicativos para resolver problemas rapidamente, sem desenvolver a compreensão completa das ferramentas digitais que utilizam, o que acaba prejudicando o aprendizado mais profundo. Diante desse cenário, educadores têm buscado estratégias para estimular o domínio de habilidades digitais essenciais.