Em 2025, São Paulo se consolidou como um dos principais centros de carreiras com salários elevados, sobretudo em posições executivas. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que os maiores vencimentos se concentraram nos setores financeiro, bancário, comercial e de tecnologia.

Profissionais dessas áreas foram favorecidos por remunerações altas, reflexo de uma economia em transformação que passou a valorizar funções estratégicas e decisivas para os negócios. Os salários elevados registrados em 2025 evidenciam a demanda das empresas por lideranças capazes de sustentar e ampliar suas operações.

No topo da lista apareceu o cargo de diretor de crédito, com salário médio de R$ 62.986,38, seguido pelo diretor de produção e operações do setor florestal, com R$ 62.915,44. Também se destacaram cargos de diretoria ligados a produtos bancários e à gestão de riscos de mercado, com remunerações que variaram entre R$ 40 mil e R$ 60 mil.

No contexto financeiro de 2026, a função de diretor de crédito se torna ainda mais estratégica. Esse profissional é responsável por supervisionar a concessão de crédito em instituições financeiras e grandes empresas, garantindo a expansão sustentável dos negócios e o gerenciamento adequado dos riscos.

Cargo estratégico movimenta cifras altas e exige alta qualificação

Apesar de pouco conhecido pelo grande público, o diretor de crédito ocupa uma posição central nas decisões financeiras das empresas. Cabe a esse profissional definir políticas de concessão, analisar cenários econômicos e equilibrar crescimento com segurança, funções que justificam a remuneração elevada e a forte demanda no mercado.

Para alcançar esse patamar, é comum que o cargo exija sólida formação em economia, administração ou finanças, além de ampla experiência no setor financeiro. Em um ambiente econômico cada vez mais complexo, empresas valorizam especialistas capazes de tomar decisões estratégicas que impactam diretamente resultados, o que mantém essa profissão entre as mais bem pagas do país.