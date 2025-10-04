O Banco Central, principal autoridade monetária do país, emitiu um comunicado confirmando uma restrição que atinge as faturas de cartões de crédito de grandes bancos, como Nubank e Itaú. Em resumo, para entender o contexto, em 2024 foi determinado que as instituições financeiras deveriam seguir novas regras estabelecidas pelo órgão.

Diante desse cenário, o Banco Central publicou uma resolução com medidas para estimular práticas de crédito mais responsáveis e, assim, reduzir o risco de superendividamento das famílias. Entre as mudanças, destaca-se a obrigação de enviar ao titular um aviso sobre o vencimento da fatura com, no mínimo, dois dias de antecedência.

No comunicado, o banco deve informar que o não pagamento integral da fatura implica a cobrança de juros e encargos. Também precisa esclarecer as consequências do atraso ou do não pagamento do valor mínimo obrigatório. Além disso, a instituição deve orientar os clientes sobre as opções de quitação, incluindo o pagamento antecipado e as alternativas de financiamento do saldo devedor.

As faturas também devem incluir informações sobre o início de um possível parcelamento do saldo do crédito rotativo e da fatura correspondente. Além disso, é fundamental que o cliente seja notificado com, no mínimo, um mês de antecedência sobre o fim do período de isenção e o início da cobrança da anuidade do cartão de crédito.

As novas regras também reforçam a transparência nas operações, exigindo que as instituições financeiras apresentem de forma clara e acessível o custo efetivo total (CET) das operações de crédito. Isso inclui taxas de juros, encargos e demais despesas que possam impactar o consumidor.

A ideia é que o cliente tenha condições de avaliar, de maneira mais consciente, os riscos e os custos antes de tomar qualquer decisão financeira. Com essas medidas, o Banco Central busca equilibrar a relação entre bancos e consumidores, incentivando práticas mais justas no mercado de crédito.