Apesar de serem projetadas com o objetivo de longa durabilidade, as casas não estão livres da ação do tempo. Portanto, com o passar dos anos, essas estruturas podem ficar expostas a inúmeras adversidades.

E é importante ressaltar que nem sempre os problemas são visíveis, pois embora muitas vezes o exterior pareça intacto, complicações como infiltrações, desgastes em encanamentos e falhas elétricas podem estar ocorrendo, e sua presença só acaba sendo revelada quando a situação chega a níveis críticos.

Por conta disso, especialistas recomendam que donos de imóveis realizem revisões periódicas a cada cinco anos, no mínimo, principalmente caso a propriedade já tenha mais de 10 anos. Afinal, com isso, é possível identificar problemas com antecedência e, assim, evitar que se agravem.

Vale destacar que custo de uma vistoria preventiva de imóvel pode variar bastante, principalmente por conta de fatores como o tamanho da casa, o nível de complexidade do serviço e a qualificação do profissional. Todavia, os valores certamente são mais confortáveis do que os de uma manutenção emergencial.

Sinais de alerta: como saber que é hora de vistoriar a casa?

Além do prazo mínimo de cinco anos, vistorias preventivas também devem ser agendadas quando a própria casa começa a manifestar sinais de necessidade por meio de alertas específicos.

Um bom exemplo disso é o surgimento de manchas de mofo, estufamento no teto ou rachaduras na pintura, que podem indicar a presença de infiltrações ou vazamentos escondidos.

Além disso, ao instalar novos aparelhos, é fundamental verificar a parte elétrica da casa para confirmar se ela suporta a quantidade de equipamentos conectados, evitando assim o risco de curtos-circuitos e acidentes.

Telhados, calhas e ralos também não podem ficar de fora de uma análise mais aprofundada, pois possíveis entupimentos ou telhas fora do lugar podem acabar causando infiltrações ou prejudicando o encanamento da residência.