Agora será possível fazer a prova prática da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) utilizando um carro automático. A mudança segue a nova resolução nº 1.020 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), que retirou das autoescolas a obrigatoriedade de utilizar apenas veículos manuais nesse processo.

Durante a cerimônia oficial realizada na última terça-feira (9), o ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou que tanto as aulas quanto o exame poderão ser realizados em automóveis com transmissão automática.

“O Brasil era um dos únicos países do mundo que não permitia aprender em carro automático, porque, como maneira de manter a obrigatoriedade, precisava-se passar a ideia que dirigir é difícil, não é intuitivo, é arriscado, é quase um risco à própria sociedade. E agora nós estamos simplificando tudo isso”, disse o ministro do governo Lula.

Após a publicação da resolução, porém, não há qualquer sinalização de que o exame deverá ser realizado com veículos de transmissão manual. Em nota oficial, o próprio ministério esclareceu que a norma “não cita de forma específica o uso de carros automáticos ou manuais, pois não impõe qualquer restrição ao tipo de transmissão utilizada pelos candidatos durante as provas ou nas aulas práticas.”

Como funcionará o processo para tirar a CNH

A resolução — aprovada por unanimidade na semana passada — simplifica etapas do processo, elimina a obrigação de frequentar autoescola para realizar o exame prático, amplia as formas de preparação dos candidatos e pode reduzir em até 80% o custo total para obter a CNH. No mesmo evento, foi apresentada a nova versão do aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação.

O texto estabelece a oferta de curso teórico gratuito e online, flexibiliza as aulas práticas e permite que instrutores credenciados pelos Detrans participem da formação. A abertura do processo poderá ser feita tanto pelo site do Ministério dos Transportes quanto pela Carteira Digital de Trânsito (CDT).