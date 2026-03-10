A comprovação de vida segue sendo uma etapa necessária para aposentados e pensionistas que recebem benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Para quem recebe pagamentos neste mês de março, a confirmação continua fazendo parte do processo que garante a continuidade do benefício.

Apesar de ainda ser obrigatória, a forma como essa verificação acontece mudou bastante nos últimos anos. Hoje, em muitos casos, o próprio sistema do INSS consegue confirmar automaticamente que o beneficiário está ativo, sem exigir que ele saia de casa ou enfrente filas.

Isso acontece porque o instituto passou a utilizar cruzamentos de informações em diferentes bases públicas. Sempre que o segurado realiza determinadas atividades registradas oficialmente, o sistema pode reconhecer essas movimentações como prova de que a pessoa está viva.

Entre os exemplos mais comuns estão interações digitais ou registros em serviços públicos. A utilização de plataformas como o Meu INSS ou o Gov.br, por exemplo, pode contribuir para essa confirmação.

Atualizações cadastrais, movimentações financeiras com identificação biométrica ou até registros em serviços de saúde também podem servir como indicativos válidos.

Casos em que não é automático

Mesmo com essa modernização, alguns beneficiários ainda podem ser chamados para fazer a comprovação de forma direta. Isso costuma acontecer quando o sistema não encontra registros suficientes que confirmem a atividade recente do segurado.

Quando isso ocorre, o INSS envia avisos por canais oficiais, como notificações no aplicativo, mensagens do banco responsável pelo pagamento ou contato telefônico pela central de atendimento.

Caso seja convocado, o aposentado ou pensionista poderá realizar a prova de vida por meios digitais, usando reconhecimento facial pelo celular, ou presencialmente, dependendo da orientação recebida.

Por isso, acompanhar os comunicados oficiais e manter os dados atualizados se tornou importante. Dessa forma, o beneficiário reduz o risco de bloqueios e garante que o pagamento continue sendo liberado normalmente.